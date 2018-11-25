سديني: قانون الجماعات المحلية قيد المناقشة بالوزارات

قال عبد الرحمن سديني، المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن قانون الجماعات المحلية الجديد قد تم إثراؤه.

مشيرا خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن القانون في صيغته النهائية وهو قيد الدراسة على مستوى الإدارات الوزارية.

مضيفا أنه تم الإنتهاء كذلك من صياغة المسودة الأولى لقانون الجباية المحلية لعرضها على وزارة المالية.

وكشف ذات المتحدث، عن لقاء مرتقب بين أعضاء الحكومة والولاة لدراسة قرارات وزارية ستسند إلى مسؤوليات محلية.

بهدف الإنسجام والتخفيف في الإجراءات وتسهيل معالجة الملفات والطلبات المقدمة من قبل المواطنين.