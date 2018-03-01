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سرار: “اتحاد العاصمة يلعب على البوديوم”

الرياضة
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سرار: “اتحاد العاصمة يلعب على البوديوم”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح عضو الديريكتوار الجديد لاتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، الأهداف التي يسطرها لفريقه الجديد خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

وصرح عبد الحكيم سرار: “من الصعب الفوز ببطولة هذا الموسم، لكن لازال هناك 27 نقطة متاحة للفريق، واتحاد العاصمة سيلعب من أجل البوديوم”.

وأضاف: “لا يمكننا التكهن بنتائج باقي المباريات، لكن سنعمل على حصد أكبر قدر ممكن، وأنا هنا لمنح خبرتي للفريق على المستوى القريب والبعيد”.

وتابع: ” الإمكانيات المادية الممنوحة للفريق ومستوى اللاعبين لا يسمح لنا بتقبل تواجد الفريق في مراكز متأخرة عن البوديوم”.

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