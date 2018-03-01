سرار: “اتحاد العاصمة يلعب على البوديوم”

أوضح عضو الديريكتوار الجديد لاتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، الأهداف التي يسطرها لفريقه الجديد خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

وصرح عبد الحكيم سرار: “من الصعب الفوز ببطولة هذا الموسم، لكن لازال هناك 27 نقطة متاحة للفريق، واتحاد العاصمة سيلعب من أجل البوديوم”.

وأضاف: “لا يمكننا التكهن بنتائج باقي المباريات، لكن سنعمل على حصد أكبر قدر ممكن، وأنا هنا لمنح خبرتي للفريق على المستوى القريب والبعيد”.

وتابع: ” الإمكانيات المادية الممنوحة للفريق ومستوى اللاعبين لا يسمح لنا بتقبل تواجد الفريق في مراكز متأخرة عن البوديوم”.