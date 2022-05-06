سرار “الجزائر ستتأهل مباشرة إلى المونديال في هذه الحالة”

كشف الدولي الجزائري الأسبق عبد الحكيم سرار، عن إمكانية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون أو تأهل الجزائر مباشرة إلى مونديال قطر.

وتطرّق سرار إلى موضوع الساعة حاليا في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم “أخطاء الحكم كانت مدروسة وجاء إلى الجزائر من اجل ارتكاب الأخطاء. كل شيء كان مدبّر”.

وأضاف “أفسد فرحة الجمهور الجزائري. الذي يعرف كرة القدم ويتكلم عن الأدلة. الفريق الوطني في حالة امتلاكه أدلة واضحة سيتأهل مباشرة إلى المونديال. نحن نملك الصورة والفاف تملك المحتوى الذي قدمته للفيفا”.

كما فنّد خبر ردّ الفيفا بالإيجاب “الاتحاد الدولي لا يرد عليك بالايجاب والسلب وإنما يعلمك مباشرة بالقرار. لا يرسل لك رسالة تؤكد قبول الملف أو رفضه”.

وختم ” قرار الفاف جريء وعلى الاقل نستفيد من إعادة صورة الجزائر القوية إفريقيا”.

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