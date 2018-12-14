سرار يكشف عن الأسماء التي ستغادر إتحاد العاصمة !

كشف عبد الحكيم سرار عن الأسماء الذين سيغادرون اتحاد العاصمة في هذا الميركاتو الشتوي اين سيتخلى الفريق عن 7 لاعبين من بينهم 5 لاعبين على شكل إعارة.

وقال سرار في حوار مطول مع الموقع الرسمي للفريق: “هناك بعض اللاعبين سيرحلون على شكل إعارة سوى مكيسيس ومزغراني الذين فسخنا عقدهم”.

وأضاف: “5 لاعبين سيتم إعارتهم وهم بن شاعة، محيوص، حمرة، بن شيخون وبن حمودة”.

وتابع: بالتالي سنتخلى عن 7 لاعبين وسنبقى بـ19 لاعب، واللاعبين الشباب لن نسرحهم بل سنقوم بإعارتهم من أجل الحصول على دقائق اللعب”.

وختم كلامه: ” سنقوم بانتداب 3 إلى 4 لاعبين ولكن في المستوى”.