سرايا القدس تقصف تل أبيب وأسدود وعسقلان برشقات صاروخية مكثفة

قصفت كتائب سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي “تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة”.

ويأتي هذا القصف رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرارا لمعركة طوفان الأقصى

وقالت سرايا القدس في بيان لها، “إنها في تاسعة البهاء قصفت تل أبيب واسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة رداً على مجازر العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني واستمرارا لمعركة طوفان الأقصى.”

كما جددت كتائب سرايا القدس قصفها لمدينة القدس المحتلة ومدن العمق برشقات صاروخية.

وقالت الكتائب في السياق ذاته: “لا زالت صواريخنا تدك المدن المحتلة والمواقع والقواعد العسكرية والمغتصبات برشقات صاروخية مكثفة.”

وللإشارة، استأنف الكيان عدوانه في اليوم الـ56 من الحرب على غزة، بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، حيث شنت طائرات الإحتلال غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 178 وإصابة مئات خلال بضع ساعات.