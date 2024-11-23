سرعة إنترنت جد عالية.. جديد اتصالات الجزائر

وفرت مؤسسة اتصالات الجزائر، عرض Idoom Fibre الجديد، المصمم خصيصًا لتلبية الإحتياجات المتنامية في الاتصال بالأنترنت.

وحسب ذات المؤسسة، تمت إضافة 5 فئات جديدة للتدفق فائق السرعة، حيث يمكن لزبائنها الاستمتاع بسرعة تدفق إستثنائية تصل حتى 1.2 جيغابت في الثانية في Idoom Fibre.

وتسمح هذه التدفقات الجديدة، بالاستجابة للمتطلبات المتزايدة، سواء كان ذلك للبث المتواصل بدقة فائقة الوضوح أو الألعاب عبر الأنترنت أو لتنزيل الملفات الضخمة.

وتتمثل التدفقات الجديدة لعرض Idoom Fibre فيما يلي: حتى 30 ميغابت في الثانية، بـ2200 دج في الشهر

حتى 60 ميغابتفي الثانية، بـ2400 دج في الشهر، وحتى 120 ميغابت في الثانية، بـ2600 دج في الشهر.

حتى 240 ميغابت في الثانية، بـ2800 دج في الشهر، وحتى 1.2 جيغابت في الثانية، بـ4200 دج في الشهر. حيث أن عرض 1.2 جيغابت في الثانية متاح اعتمادا على أهلية الخط.

صيغ الإشتراك الجديدة

أضافت إتصالات الجزائر صيغ اشتراك جديدة لتسهيل الوصول إلى تقنية الألياف البصرية. وقد صممت هذه الصيغ لتبسيط عملية الاشتراك، مما يوفر خيارات مرنة وميسورة التكلفة للزبائن الجدد كما يلي:

15 ميغا، بـ2000 دج، و30 ميغا بـ2200 دج، و60 ميغا بـ2400 دج، و120 ميغا، بـ2600 دج. و240 ميغا بـ2800 دج، و300 ميغا بـ3000 دج، و500 ميغا بـ3600 دج. و1،2 جيغا بـ4200 دج، حيث أن عرض 1.2 جيغابت في الثانية متاح اعتمادا على أهلية الخط.

وفي كل هذه الإشتراكات، يتم إهدائكم جهاز مودم الألياف البصرية، بالإضافة إلى التركيب وأول شهر أنترنت.

أما بالنسبة لزبائن Idoom ADSL المؤهلين للانتقال إلى خدمة الألياف البصرية، تقترح إتصالات الجزائر صيغة اشتراك جديدة كما يلي:

15 ميغا فما فوق: تتحصلون على جهاز مودم الألياف البصرية وتركيب مجاني.

ولطلب التحويل إلى الألياف البصرية والإستمتاع باتصال أنترنت فائق السرعة، ما عليكم سوى إجراء اختبار الأهلية بالضغط على هذا الرابط:

https://www.algerietelecom.dz/ar/page/migration

أما بالنسبة لزبائن Idoom 4G المؤهلين للإنتقال إلى خدمة الألياف البصرية، تقترح إتصالات الجزائر صيغة إشتراك استثنائية:

أثناء عملية اشتراككم، اختاروا سرعة تدفق Idoom Fibre 15 ميغابت في الثانية فما فوق.

أعيدوا جهاز المودم 4G LTE الخاص بكم “يجب أن يكون في حالة جيدة” واستفيدوا من جهاز مودم الألياف البصرية وتثبيت مجاني.

وأشارت المؤسسة، إلى أن جميع العروض خاضعة لفترة إلتزام مدتها 12 شهرًا.