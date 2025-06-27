سرقة أحد العارضين بمعرض الجزائر الدولي.. “صافكس” توضّح 

أصدر مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس” بيانا توضيحا حول حادثة السرقة التي تعرّض لها أحد العارضين.

وأوضحت “صافكس” أن حادثة السرقة التي تعرّض لها أحد العارضين خلال مشاركته في فعاليات الطبعة الـ 56 لمعرض الجزائر الدولي تعدّ حادثًا عرضيًا ومعزولًا. ولا تعكس بأي شكل من الأشكال السير الحسن والتنظيم المحكم لهذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والمشاركين من داخل وخارج الوطن.

وعلى إثر ذلك، تؤكد إدارة “صافكس” أن منشآتها مزوّدة بشبكة مراقبة متطورة تشمل كاميرات عالية الدقة تغطي جميع أروقة وأجنحة المعرض. كما تخضع لمتابعة لحظية عبر قاعات مراقبة مخصصة تعمل على مدار الساعة.

وأكدت إدارة “صافكس” أنه تم تحديد صور المشتبه بهم بسرعة، بالتنسيق الكامل مع مصالح الأمن المختصة.

وفي الأخير، تجدد “صافكس” أن مثل هذه التصرفات الفردية قد تحدث في الفضاءات الكبرى التي تستقطب عددًا هائلًا من الزوار، وهو ما يجعل من اليقظة والتعاون مسؤولية جماعية.