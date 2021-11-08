سرقة وفوضى وإعتداءات..هذا ما وقع بأول رحلة لباخرة “باجي مختار 3”

تعرضت باخرة “باجي مختار 3 “، التي حطت أمس بالجزائر قادمة من إحدى الدول الأوروبية إلى التخريب من قبل بعض الركاب. وهي سفينة جديدة دخلت حيز الخدمة قبل أيام فقط، مجهزة بأحدث الوسائل.

حيث أظهرت صور تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، أعمال الفوضى والتخريب والسرقة التي طالت الباخرة. كما تعرض بعض المسافرين للإعتداءات وسرقة أمتعتهم.

أوساخ وبقايا الأكل وسجائر مرمية على الأرض..

كما أظهرت الصور بقايا الأكل، وسجائر رماها الركاب على الأرض وعلى بعض أطراف االباخرة. وقارورات المياه وأوساخ مرمية في بهو وقاعات وغرف الباخرة في منظر مؤسف لباخرة حديثة دخلت حيز الخدمة قبل أيام فقط.

إضافة إلى ذلك تعرض عتاد الباخرة إلى السرقة، حيث سرق بعض الركاب أفرشة وأغطية الباخرة. كما تعرض بعض العتاد إلى التكسير والتخريب.

مؤسسة “Algerie Ferries” تندد بالتخريب الذي طال الباخرة وتتوعد بالمحاسبة..

من جهتها نشرت مؤسسة “Algerie Ferries” بيان عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، ندتت من خلاله الفوضى التي تعرضت لها السفينة. كما إعتبرت هذا السلوك غير حضاري لبعض ركاب السفينة.

كما قالت المؤسسة أنها ستسلم كاميرات المراقبة الموزعة بالباخرة للسلطات الأمنية، من أجل تخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف البيان، أن الرحلات البحرية أصبحت تتعرض للعديد من أعمال التخريب والسرقة. وحتى الإعتداء على المسافرين. كما أكدت أن هذا السلوك غير الحضاري لا يمكن السكوت عليه.

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أشرف الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان على مراسيم تدشين السفينة الجديدة “باجي مختار 3” المخصصة لنقل المسافرين. كما نشرت مصالح الوزارة الأولى أن مراسيم التدشين ستكون بميناء الجزائر.

ووصلت السفينة الجديدة “باجي مختار 3” إلى الجزائر رسميا إلى الجزائر بتاريخ 15 جوان 2021 إلى ميناء الجزائر. كما أعلن في وقت سابق المدير العام للمؤسسة الوطنية لنقل البحري للمسافرين انه من المقرر إستلام السفينة خلال جويلية 2021 .

وقدرت قيمة السفينة 175 مليون دولار حيث تبلغ قدرة إستيعابها 1800 مسافر و600 مركبة. في حين يبلغ طولها 199.9 متر .بينما عرضها 29.95 مترا وتعتبر من اكبر السفن في أسطول السفن الجزائرية المخصصة لنقل المسافرين. كما إنطلقت أشغال تصنيعها عام 2018 من قبل المجمع الصيني لصنع البواخر.

وتتوفر السفينة على مطعمين وقاعة شاي بالإضافة إلى فضاءات للأطفال وأيضا قاعة الصلاة وأخرى للرياضة. كما تتواجد بها الغرف من الدرجة الاولى المجهزة بقاعة حمام وتلفاز. وكذا 10 أجنحة فخمة وعلى عشر أجنحة فخمة 2 منها رئيسيان.

كما سيتم على متن السفينة الجديدة ضمان خدمة طبية للمسافرين في قاعة متوفرة على كل الأجهزة اللازمة.

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