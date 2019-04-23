سريلانكا: الهجمات الإرهابية جاءت ردا على مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

أسفرت التحقيقات الجارية في سريلانكا، عن سبب التفجيرات، التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق يوم الأحد الماضي.

ونقلت “سكاي نيوز عربية”، عن وزير الدفاع السريلانكي، “روان فيجواردينا”، قوله: “إن التحقيقات تظهر أن هجمات الأحد الماضي، كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش، في نيوزيلندا”.

تلك الهجمات، التي تم من خلالها الهجوم على مسجدين خلال صلاة الجمعة، في منتصف شهر مارس الماضي.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة، قد ضربت سريلانكا أول أمس الأحد.

وقد أعلنت الحكومة في أعقابه هذه الهجمات حظر التجوال، وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقيف خدمات الرسائل.

وأسفرت الهجمات التي استهدفت الكنائس والفنادق بسريلانكا، عن مقتل أكثر من 300 شخص.