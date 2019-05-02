سريلانكا تلغي قداس الأحد في كنائسها خوفا من وقوع أعمال إرهابية

رفضت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، استئناف قداس الأحد، في عدد من الكنائس، خوفا من وقوع أعمال إرهابية جديدة، وفق صحيفة “Ada Derana”.

وقال المتحدث باسم أبرشية العاصمة كولومبو، “إيدموند تيلاكارانتي”، أن الكنيسة لم تضع بعد موعدا لاستئناف خدمات صلوات يوم الأحد، حسب ذات الصحيفة.

وكان مطران كولومبو الكاردينال مالكولم راندجيت، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن استئناف صلوات الأحد، ابتداء من الـ5 من الشهر الجاري.

وكان من المفترض ألاّ يكون بإمكان المصلين منذ الآن أن يحملوا حقائب معهم إلى الكنائس، وذلك لأسباب أمنية.

كما أفاد المطران بإنشاء ما يسمى بـ “لجان اليقظة”، الخاصة في الكنائس التي سيشرف أعضاؤها على الأمن.

أما زوار الكنائس من غير المصلين، فسيتعين عليهم عرض بطاقات الهوية عند الدخول إليها.

وهزت سريلانكا، في 21 أفريل الماضي، 8 انفجارات قوية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفصح.

وخلفت هذه الإنفجارات، ما بين 250 و260 قتيل، وتبنى هذه الأعمال الإرهابية، تنظيم داعش.

وأعلنت السلطالت السريلانكية، أن هجمات عيد الفصح شارك فيها 9 انتحاريين، مضيفة أنه قد تم تحديد هويات جميعهم.