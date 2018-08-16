سرّار: ” تعودنا على السفريات الشاقة..ولا أريد سماع هذه الحجج”

رفض المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار تحجّج لاعبيه بالسفريات الشاقة، بعد الرحلة المتعبة التي قادت الفريق العاصمي من الجزائر العاصمة إلى الدوحة ومن بعدها إلى دار السلام عاصمة تنزانيا.

وتحدث الميدر العام لفريق سوسطارة فور وصوله إلى فندق the kilimanjaro بالعاصمة التنزانية دار السلام عن ظروف الإستقبال قائلا:

“نحن تعودنا على رحلة الجزائر- الدوحة ومن بعدها بلد إفريقي، حيث تعتبر الرحلة الرابعة لنا خلال الشهر الأخير، ولا يجب التحدث بلغة الرحلة المتعبة والشاقة..لأن هذه التصريحات تعتبر مبررات فشل”.

ويواجه فريق إتحاد العاصمة نظيره يونغ أفريكانز التنزاني يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.