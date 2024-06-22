سطيف: توقيف 5 أشخاص وحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكن أفراد الأمن الحضري الثاني بسطيف، وخلال مداهمات من وضع حد لنشاط 05 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بسطيف.

وتم خلال العملية حجز 145 وحدة من المؤثرات العقلية، إلى جانب قطع من المخدرات” كيف معالج” بوزن 08.90 غرام. سلاح أبيض محظور بالإضافة لمبلغ مالي قدره 49075 دج هو من عائدات الترويج.

العملية جاءت في إطار تكثيف تواجدها الميداني للحد من الجريمة بشتى أنواعها نظم الأمن الحضري الثاني بسطيف. مداهمة بقطاع الاختصاص تم خلالها استهداف مختلف النقاط السوداء. حيث أسفرت عن توقيف 05 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بسطيف. مع حجز 145 وحدة من المؤثرات العقلية، قطع من المخدرات ” كيف معالج”بوزن 08.90 غرام. سلاح أبيض محظور من الصنف السادس ومبلغ مالي قدره 49075 دج من عائدات النشاط الإجرامي.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثاني ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبها أمام النيابة المحلية المختصة.