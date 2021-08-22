سطيف: حجز أكثر من 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بأمن دائرة صالح من حجز أكثر من 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر. والتي لم تخضع للمراقبة البيطرية، كان ناقلها يحاول تسويقها عبر عدة نقاط بيع بإقليم الدائرة.

العملية أطرت من قبل أفراد الشرطة بأمن دائرة صالح باي على شكل خرجات وقائية. الهدف منها كبح أية ممارسات غير سليمة خاصة خلال موسم الصيف. الذي يشهد ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة.

وجاءت عقب عملية مراقبة تمت بمدخل المدينة أين تم توقيف ومراقبة مركبة نفعية. كانت تنقل أكثر من 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء “دجاج”. التي لم تخضع للمراقبة البيطرية. حيث تم حجزها مع فتح تحقيق معمق في القضية.

مصالح أمن دائرة صالح باي حرصت على عرض عينة من اللحوم على الطبيب المختص مع إعداد ملف جزائي ضد المخالف. ليبقى الباعة وأصحاب المحلات التجارية مطالبين بشراء وعرض للبيع مواد سليمة معروفة المصدر. خاصة ما إذا تعلق الأمر ببيع اللحوم ومختلف المواد سريعة التلف.