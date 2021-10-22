سطيف: حجز قرابة 30 كغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ، في عملية نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات.

وأضاف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز كمية معتبرة منها قاربت الـ 30 كلغ من الكيف المعالج.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp