سطيف: حجز قرابة 30 كغ من الكيف المعالج
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ، في عملية نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات.
وأضاف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز كمية معتبرة منها قاربت الـ 30 كلغ من الكيف المعالج.
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