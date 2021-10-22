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أخبار الجزائر

سطيف: حجز قرابة 30 كغ من الكيف المعالج

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
سطيف: حجز قرابة 30 كغ من الكيف المعالج
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تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ، في عملية نوعية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحترف ترويج المخدرات.

وأضاف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، عن حجز كمية معتبرة منها قاربت الـ 30 كلغ من الكيف المعالج.

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