سطيف: فرقة البحث والتدخل BRI توقف 3 أشخاص وتحجز 3200 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بسطيف، عشية اليوم، من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بترويج الأقراص المهلوسة السموم وسط المدينة.

وحسب مصدر النهار اون لاين، فإن العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى فرقة Bri تتعلق بمجموعة من الشباب ينشطون بين أحياء المدينة.

أين يحملون بالأقراص المهلوسة على متن سيارة نفعية، ليتم رسم خطة محكمة أسفرت على توقيف 3 أشخاص.

وتتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، كانت بحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة.

وبعد طلب إذن بتفتيش منازل المشتبه فيهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.

تم العثور على باقي الكمية التي قدرت بـ 3200 قرص مهلوس، كما تم تقديمهم أمام العدالة التي أودعتهم الحبس المؤقت .