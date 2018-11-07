سطيف.. مقتل شاب اختناقا بالغاز في حمام بيته في بئر العرش

راح شاب أعزب بالغ من العمر 26 سنة ضحية حادث منزلي مميت بلدية بئر العرش شرق ولاية سطيف.

الشاب عثر عليه متوفيا في غرفة الإستحمام بمنزل العائلة بمشتة “الماجن” دوار “بلهوشات” ، من طرف ذويه.

الذين اخطروا فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية العلمة حيث تدخلت حسب المكلف بالاعلام احمد لعمامرة.

الذين عاينوا الشاب المتوفى بعين المكان، فيما تبين انه تعرض لتسمم حاد جراء استنشاق غاز أكسيد الكربون.

الذي كان يطرحه سخان الماء غير المزود بقنوات صرف غازات الإحتراق بداخل غرفة الإستحمام.

وبعد انتهاء فرقة الدرك الوطني من التحقيقات الاولية ورفع ملابسات الحادث نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخثير صروب بالعلمة.

تجدر الاشارة ان المتوفي عثر عليه وهو في وضعية استحمام.