سطيف.. مقتل شاب بطعنة خنجر في العلمة

إهتزت مدينة العلمة في سطيف، في ساعات متأخرة من ليلة البارحة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب (ب.م) صاحب 19 سنة بحي التساهمي.

ولا يزال الجاني، والذي يدعى (إ.س)، في حالة فرار، والجاري البحث عنه من طرف الأمن الوطني لدائرة العلمة.

وحسب مصدر “النهار”، فإن الجريمة وقعت في حدود منتصف الليل بعد مناوشات وملاسنات حادة دارت بينهما.

ليصل الأمر إلى تعرض الضحية لطعنة خنجر على مستوى القلب. نُقل على إثرها على جناح السرعة إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة.

أين لفظ أنفاسه الأخيرة. و تبقى القضية للمتابعة حال توفر تفاصيل جديدة حول الجريمة.