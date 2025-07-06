سطيف: وفاة إمرأة وإصابة رجلين في حادث مرور خطير

تسبّب حادث مرور وقع اليوم الأحد، في وفاة إمرأة وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة في ولاية سطيف.

الحادث وقع إثر اصطدام بين ثلاثة سيارات، على الطريق الإجتنابي الشمالي الشرقي لمدينة سطيف. بالقرب من جامعة محمد لمين دباغين سطيف2. أين لقيت إمرأة مصرعها في عين المكان تبلغ من العمر 61 سنة. وإصابة رجلين آخرين بأضرار جسمانية متفاوتة الخطورة، يبلغان من العمر 35 سنة و61 سنة.

وتدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية سطيف ظهر اليوم، أين تم إسعاف وإجلاء المصابين إلى إستعجالات المركز الإستشفائي الجامعي سطيف. في انتظار نقل جثة الضحية المتوفاة -رحمة الله عليها- بعد إتمام المصالح المعنية لتحقيقاتها الميدانية في ظروف هذا الحادث الأليم.

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