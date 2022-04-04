سطيف: 6 جرحى في حادث مرور بالطريق السيار

أصيب 6 أشخاص بجروح في حادث مرور وقع اليوم الإثنين، بالطريق السيار شرق غرب قبل محطة البابور بولاية سطيف إتجاه قسنطينة.

و حسب مصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص بجروح.

هذا وتبقى أفراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب بالسفيهة في عين المكان لمعاينة الحادث و تسهيل حركة المرور.

كما دعت السائقين الى أخذ الحيطة و الحذر مع تخفيض السرعة.

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كما تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من خمسة أفراد من بينهم فتاتين إحداهما في حالة فرار.

وحسبما نقلته إذاعة سطيف، فإن الشبكة الإجرامية تبتزّ الأشخاص بعد أن يتم الإيقاع بهم وإستدراجهم لممارسة الرذيلة بإحدى فنادق عاصمة الولاية. بالإضافة كذلك إلى التقاط فيديوهات لهم ومطالبتهم بعد ذلك بأموال مقابلة الإمتناع عن التشهير بهم. آخرها سجلت في حق شخص تمت مطالبته بتسديد مبلغ هام قدره 600 مليون سنتيم. مقابل حذف الفيديو الخاص به.

وقام الشخص الضحية بوضع شكوى أمام فصيلة المساس بالممتلكات التابعين للفرقة الجنائية بأمن ولاية سطيف، مفادها تعرضه للابتزاز والتهديد بالتشهير من قبل مجهولين. حيث تم رسم خطة محكمة كانت كفيلة بتوقيف فردين من الشبكة. أحدها خطير ومن أصحاب السوابق العدلية. وذلك رغم أنهما إتخذا كل الترتيبات المواتية بسلب الأموال والتملص بعد الإلتقاء بمكان خالٍ خارج المدينة. إذ وبمجرد محاولتهما الإستيلاء على الأموال عن طريق العنف. ليتم تطويق المكان وتوقيفهما على الفور، مع حجز الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم.

وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات مكّنت من تحديد هويات جميع الضالعين في القضية مع توقيفهم بسطيف بإستثناء فتاة لا تزال في حالة فرار. كما تمكنت من استرجاع فيديوهات وصور ستقدم كأدلة أمام العدالة كي تدين المشتبه فيهم الذين تمت متابعتهم بجرم تكوين جمعية أشرار، الاعداد من أجل المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط وتسجيل ونقل صور ومقاطع فيديو بغير إذن.

بالإضافة كذلك إلى جنحة الاحتفاظ ووضع صور في متناول الغير. الإبتزاز عن طريق التشهير. التهديد المصحوب بأمر أو شرط، محاولة السرقة، وجنح حمل أسلحة بيضاء محظورة. قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية التي أصدرت في حقهم أمرا يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.