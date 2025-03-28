سطيف.. انفجار للغاز في شقة يخلّف 4 مصابين

تدخّلت نجدات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسطيف، اليوم الجمعة، قبيل الإفطار على 18:36. من أجل حادث انفجار للغاز في شقة بالطابق الأرضي لعمارة سكنية بحي 5 جويلية 1962 تينار، بلدية أولاد صابر دائرة قجال ولاية سطيف.

وحسب مصادر من الحماية المدنية فإن الانفجار خلّف إصابة رجل وزوجته ورضيع وطفل صغير، بحروق متفاوتة الخطورة.

وتكفل طاقم سيّارتي الإسعاف، تحت إشراف طبيب المناوبة للوحدة، بإسعاف وإجلاء المصابين إلى استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف.

كما أكد المصدر نفسه أن الحادث تسبّب كذلك في خسائر مادية. منها تحطم أغراض المطبخ وأبواب ونوافذ الشقة ذات أربع غرف. وتضرر ثلاث سيارات كانت مركونة بجوار العمارة.