سعدان: “الواحد لازم يفهم روحو”

أكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني رابح سعدان أنه يشعر بأنه غير مرغوب فيه من طرف الفاعلين في الرياضة الجزائرية.

وأكد رابح سعدان في تصريح للنهار -برنامج داخل الـ18- أنه يشعر بالتهميش في الرياضة الجزائرية بالرغم من كل ما قدمه للخضر.

“إبتعدت عن المنتخب، وعملت كمدير تقني لمدة سنة ونصف في عهد الرئيس السابق خير الدين زطشي، وفي الأخير رأيتم ما فعلوه بي، “لازم الواحد يفهم روحو.. حنا فهمنا خليهم يخدموا وخلاص”، عملت بكل نية من أجل المساهمة في التكوين، ولكن ماخلاوناش نخدمو “.