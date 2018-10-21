سعدان: “لم أستوعب نبرة الحقد التي كان يتحدث بها بلماضي عني” !

تفاجئ الشيخ “رابح سعدان” بتصريحات الناخب الوطني “جمال بلماضي”، وأكد أن نبرة الحقد التي كان يتكلم بها عنه كبيرة، ولم يفهم تهجمه عليه.

وقال سعدان في حوار أجراه مع “العربي الجديد”: “تصريحاتي لم تكن موجهة إليه مباشرة، لم يسبق لي أبدا أن حملته مسؤولية ما حدث، ويمكن للجميع أن يستعيد تصريحاتي”.

وأضاف: “لم أستوعب أبدا تهجمه علي، وكذلك نبرة الحقد التي كان يتحدث بها عني”.

وأضاف: “لم أكن أتصور أبدا، أنه لا يزال يتذكر ما حدث بيننا في كأس إفريقيا 2004، وقتها لم يعجبه وضعه في دكة الاحتياط، لكنني كنت المدرب وكان واجبا عليه احترامه”.