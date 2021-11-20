سعدان يعترف بلجوء الفاف لعقود إشهارية لإقناع اللاعبين!

إعترف الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان بإعتماد الإتحاد الجزائري في الفترة السابقة على عقود إشهارية من أجل إقناع اللاعبين المغتربين للعب للمنتخب الوطني.

وأكد رابح سعدان في تصريح للنهار -برنامج داخل الـ18- أن فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة كانت جد صعبة على الإتحادية الجزائرية وقال:

“في 2009 و 2010 كانت الإتحادية لا تمتلك الإمكانيات المالية، ولم تكن تمتلك لاعبين خاصة في فترة العشرية السوداء أين تراجع المستوى كثيرا، ولم يكن لدينا لاعبين بارزين في الجزائر أو خارج الجزائر، لكن مع رجوع التكوين ظهر العديد من اللاعبين الذين تكونوا في أوروبا ، وكانت فرصة كبيرة للجزائر”.

وأضاف: “عندما تأهلنا لأول مرة سنة 81 في قسنطينة كان المنتخب الجزائري مكون بالاساسيين في البطولة الجزائرية، وكانت الرياضة الجزائرية تقدم دفعة كبيرة في المستوى العالي”.

وفي إجابته على سؤال بخصوص إعتماد رئيس الفاف السابق على عقود الإشهار لإقناع اللاعبين باللعب للمنتخب قال: “صحيح.. في التسعينات تراجع مستوى كرة القدم،بسبب عدم الإهتمام بالتكوين، ووصلنا سنة 2008 لم نشارك حتى في كأس إفريقيا،لكن الأمور تحسنت مع وصول اللاعبين المغتربين”.