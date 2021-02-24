سعدان يُهاجم الفاف:”للأسف.. ماقادرونيش”

انتقد المدرب الوطني السابق “رابح سعدان” اتحادية “خير الدين زطشي” مؤكدا أنه لم يشعر بالقيمة اللازمة عندما اشتغل كمدير فني وطني من 2017 الى 2019.

سعدان قال في حوار حصري مع بيين سبورتس:”مُشكل كرة القدم الجزائرية حاليا هو التسيير حيث يوجد الكثير من الدخلاء لايفقهون شيئ في الكرة”.

“أنا عرفت قدري وانسحبت من التدريب لكنني فضلت العمل كمدير تقني لكي أُساهم في تطوير كرة القدم الجزائرية التي أصبحت في الحضيض”.

“للأسف عندما اشتغلت مع الفاف من سنة 2017 لسنة 2019 اكتشفت صعوبة الأمور وأن الأشخاص “مابقاوش يقادرو””.

“الجميع كان يبحث عن مصلحته الشخصية فقط ولم أعد أشعر بالقيمة اللازمة”.