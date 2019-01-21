 سعداوي: لو إستطعت الحرڤة لفعلت في الثمانيات

قال النائب البرلماني سليمان سعداوي، إنه لم يجد فرصة للحرڤة سنوات الثمانينات، بعد تخرجه من الجامعة وإلا لما فوتها.

وأكد سعداوي الذي نزل ضيفا على تلفزيون “النهار” حصة نقاش على المباشر، “لولا الخوف من الله لسرقت بنكا في الثمانيات”.

واعتبر سعداوي بأن ظروفه سنوات الثمانيات، لا تختلف كثيرا عن تلك التي يشهدها شباب اليوم وأنه يتفهّم خيار الحراڤة جيدا.

وأضاف بأنه حاول دخول الجيش الوطني الشعبي كضابط، ولكن بقيت الجدران تتقاذفه، لولا الوازع الديني لسرق بنكا.

ونبه سعداوي على أن ما يقوله لا يعني أنه دعوة للشباب لتكرار تجربته، ولكنه يؤكد بذلك أن الأمر ليس سهلا.

كما أنه لا يمكن لأحد الجلوس في العاصمة، وتصدير الفتاوى لهؤلاء الشباب بأن الحرقة حرام وغيرها.