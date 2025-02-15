سعداوي يستقبل رئيس النقابة الوطنية لمشرفي التربية

إستقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم السبت، رئيس النقابة الوطنية لمشرفي التربية.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

وركز رئيس النقابة، على مجموعة من الاقتراحات والملاحظات، تتمثل في تثمين الخبرة المهنية “احتساب الأقدمية العامة”. وتثمين الشهادات لجميع موظفي السلك، وتحيين جميع المنح والعلاوات والرّفع من قيمتها.