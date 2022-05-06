سعر النفط الجزائري يتجاوز 114 دولارا للبرميل في الأسواق الدولية
تجاوز سعر النفط الجزائري، سعر 114 دولارا للبرميل في الأسواق الدولية، حيث ارتفع سعر نفط صحاري بلند بنسبة 2.90 بالمئة خلال 48 ساعة.
وفي هذا السياق بلغ سعر النفط الجزائري 114.37 دولار للبرميل، كما أن صحاري بلند الجزائري هو أغلى أنواع النفط ضمن خامات سلة أوبك.
هذا وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+ “، قررت خلال إجتماعهم الوزاري الـ 28 المنعقد اليوم الخميس. رفع انتاجها النفطي الاجمالي بـ 432 ألف برميل يوميا. في شهر جوان المقبل.
وحسبما ورد في البيان النهائي للإجتماع فإن الأعضاء الـ 23 للمجموعة “13 عضوا بمنظمة أوبك و10 آخرين غير أعضاء” قرروا الإبقاء على خطتهم الإنتاجية المتضمنة زيادة الانتاج تدريجيا، والتي تمت المصادقة عليها في جويلية 2021.
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“أوبك+” تقرر رفع الإنتاج بـ 432 ألف برميل يوميا جوان المقبل
كما قرّرت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+ “، خلال إجتماعهم الوزاري الـ 28 المنعقد اليوم الخميس. رفع انتاجها النفطي الاجمالي بـ 432 ألف برميل يوميا. في شهر جوان المقبل.
وحسبما ورد في البيان النهائي للإجتماع فإن الأعضاء الـ 23 للمجموعة “13 عضوا بمنظمة أوبك و10 آخرين غير أعضاء” قرروا الإبقاء على خطتهم الإنتاجية المتضمنة زيادة الانتاج تدريجيا، والتي تمت المصادقة عليها في جويلية 2021.
وورد في بيان لوزارة الطاقة، فقد شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في أعمال الإجتماع الأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي أم أم سي”. والذي تعيّن عليه تقييم على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير. وكذا مستوى الإمتثال لإلتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر مارس 2022.
وقام أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي أم أم سي” بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير. بالإضافة إلى تقييم مستوى الإمتثال للإلتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر مارس 2022 والذي بلغ 157 بالمائة.
كما شارك الوزير، في أعمال الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة الموقعة على إعلان التعاون. حيث تقرر في ختام هذا الاجتماع إعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك في 18 جويلية 2021.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 000 432 برميل في اليوم لشهر جوان 2022. بالنسبة للجزائر، سيرتفع إنتاجها بـ 11000 برميل في اليوم خلال شهر جوان 2022.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في 02 جوان 2022.