سعر النفط الجزائري يتجاوز 114 دولارا للبرميل في الأسواق الدولية

تجاوز سعر النفط الجزائري، سعر 114 دولارا للبرميل في الأسواق الدولية، حيث ارتفع سعر نفط صحاري بلند بنسبة 2.90 بالمئة خلال 48 ساعة.

وفي هذا السياق بلغ سعر النفط الجزائري 114.37 دولار للبرميل، كما أن صحاري بلند الجزائري هو أغلى أنواع النفط ضمن خامات سلة أوبك.

هذا وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+ “، قررت خلال إجتماعهم الوزاري الـ 28 المنعقد اليوم الخميس. رفع انتاجها النفطي الاجمالي بـ 432 ألف برميل يوميا. في شهر جوان المقبل.

وحسبما ورد في البيان النهائي للإجتماع فإن الأعضاء الـ 23 للمجموعة “13 عضوا بمنظمة أوبك و10 آخرين غير أعضاء” قرروا الإبقاء على خطتهم الإنتاجية المتضمنة زيادة الانتاج تدريجيا، والتي تمت المصادقة عليها في جويلية 2021.

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“أوبك+” تقرر رفع الإنتاج بـ 432 ألف برميل يوميا جوان المقبل