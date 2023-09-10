سعر تنافسي.. الحوت من البحر إلى المواطن

سيتمكن، المواطن الجزائري من شراء الأسماك “الحوت”، بداية من اليوم مباشرة وفور اخراجها من البحر.

حيث أطلقت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، مبادرة تضامنية للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري. وتربية المائيات من المنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية.

كما انطلقت المبادرة ابتداء من اليوم إلى غاية نهاية الأسبوع، وهذا عبر مختلف نقاط البيع التابعة للغرفة الوطنية للصيد البحري. وتربية المائيات بالولايات الساحلية.

في حين، سمحت المبادرة بتوفير عدة أصناف من الأسماك الزرقاء على غرار السردين. وسمك القاجوج الملكي “دوراد” والبلطي الاحمر “تيلابيا” بأسعار تنافسية .