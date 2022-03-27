سعر جنوني.. تذاكر مواجهة الخضر-الكاميرون تصل لمليون سنتيم !

يبدو أن سعر تذاكر مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام ضيفه الكاميروني ستصل إلى سعر جنوني.

حيث انطلقت صبيحة اليوم الأحد عملية بيع التذاكر بأكشاك ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بسعر 500 دينار جزائري.

لكن ونظرا لكثرة الطلب وصل سعر التذكرة الواحدة في السوق السوداء لحوالي 5000 دينار جزائري.

الدور جاء بعد ذلك على نافذة “MARKETPLACE” في الفايسبوك، والذي تم من خلالها عرض تذاكر المواجهة المُرتقبة للبيع من قبل بعض الأشخاص.

وحدد أصحاب التذاكر سعرها بمليون سنتيم ومليون ونصف سنتيم من قبل البعض الآخر.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميروني سهرة الثلاثاء بداية من الساعة 20:30 لحساب عودة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.