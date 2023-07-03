سعر 100 أورو في “السكوار”

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري انخفاضا في السوق السوداء بالجزائر العاصمة.

وقد وصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 22400 دينارا جزائريا للشراء و 22600 دينارا للبيع.

ومن جانبه، ارتفع الدولار الأمريكي هو الآخر في السكوار عند 20700 دينار جزائري للبيع ومقابل 20900 دينار جزائري للشراء.

أما الدولار الكندي، فقد شهد ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية عند 15000 دينارا جزائريا للشراء و 15200 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 25000 دينار جزائري وللبيع مقابل 25200 دينار جزائري.