سعيداني: إعتماد نظام جديد للتوجيه في التخصصات.. وتخفيف معدلات الإلتحاق بالطب والتكنولوجيا

كشف مدير التكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوعلام سعيداني، عن إعتماد نظام جديد لاحتساب معدلات القبول في التخصصات التي تتطلب معدلا عاليا.

وقال سعيداني خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، إن نسبة النجاح في الباكالوريا هذا العام سجلت إرتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية. حيث نجح 345 ألف مترشحا مقابل 280 ألف في العام الماضي. مؤكدا توفير كل شروط إنجاح التسجيلات هذا العام بدءا من صدور المنشور الوزاري المقنن للعملية وفق أربعة أسس. تقوم على احتساب معدل شهادة البكالوريا والتخصص وبطاقة الرغبات. إضافة الى المقاطعة الجغرافية، لتوفير مقعد بيداغوجي لكل ناجح في شهادة البكالوريا.

وأضاف سعيداني، أنه تم إعتماد نظام جديد للتوجيه في التخصصات التي كانت تتطلب معدلا عاليا. باحتساب معدل شهادة البكالويا مضروب في اثنين زائد معدل المادة أو المادتين الأساسيتين لتقسم على 3. وهو ما يضاعف حظوظ الناجحين في البكالوريا بمعدلات منخفضة نسبيا. والذين يملكون نقاطا جيدة في المواد الرئيسية بالالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها على غرار الطب والتكنولورجيا والمدراس العليا.

وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة التعليم العالي اعتمدت نظام التسجيل عن بعد هذا العام نظرا لتدهور الوضع الصحي بسبب جائحة كوفيد-19. وانطلاق عملية الإختيار والرغبات من 27 الى غاية 29 جويلية. لتليها مرحلة دراسة بطاقة الرغبات، التي تعلن نتائجها يوم 8 أوت المقبل. فيما تبدأ التسجيلات الرسمية يوم 4 سبتمبر. وتنطلق الدراسة رسميا بتاريخ 18 من شهر سبتمبر. كما خصصت الوزارة أسبوعا للتسجيلات الاستثنائية من 11 سبتمبر الى غاية 18 لإعطاء فرصة ثانية لبعض الحالات الاستثنائية التي لم تستطع لسبب ما التسجيل في الاجال المحددة.

وحول طريقة التدريس المعتمدة هذا العام، أكد أن الوزارة أقرت الطريقة ذاتها التي إعتمدت العام الماضي. وساهمت في إنجاح الموسم الدراسي رغم جائحة كورونا وذلك بالدمج بين نظامي التعليم عن بعد في المواد الثانوية والتعليم الحضوري في المواد الأساسية