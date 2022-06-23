سعيدة: الإطاحة بعصابة أحياء مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية سعيدة، من الاطاحة بعصابة أحياء مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

و في بيان للمديرية العامة للأمن الوطنين اليوم الخميس،فقد تمكنت مصالح أمن الولاية من الإطاحة بجماعة أشرار كانت بصدد ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتكوين عصابة أحياء.

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كما سجلت مصالح الحماية المدنية في سعيدة تدخلها، اليوم الثلاثاء، من اجل نقلت جثة فتاة تبلغ 22 سنة وجدت معلقة بحبل بمنزلها العائلي.

والذي يقع بحي 42 سكن بلدية اولاد خالد دائرة سيدي بوبكر في ولاية سعيدة، اين تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني احمد مدغري.

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