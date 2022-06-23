سعيدة: الإطاحة بعصابة أحياء مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
تمكنت مصالح أمن ولاية سعيدة، من الاطاحة بعصابة أحياء مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
و في بيان للمديرية العامة للأمن الوطنين اليوم الخميس،فقد تمكنت مصالح أمن الولاية من الإطاحة بجماعة أشرار كانت بصدد ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتكوين عصابة أحياء.
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كما سجلت مصالح الحماية المدنية في سعيدة تدخلها، اليوم الثلاثاء، من اجل نقلت جثة فتاة تبلغ 22 سنة وجدت معلقة بحبل بمنزلها العائلي.
والذي يقع بحي 42 سكن بلدية اولاد خالد دائرة سيدي بوبكر في ولاية سعيدة، اين تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني احمد مدغري.
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تمكّن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية سعيدة من توقيف ثمانية أشخاص تورطوا في جريمة قتل فتاة.
وحسب ذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى إلى الخميس الماضي. حين إستقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “احمد مدغري” لمدينة سعيدة جثة فتاة تبلغ من العمر 20 سنة. تعرضت لطعنات سكين قاتلة بمنطقة أولاد بوزيان 1 الواقعة بالجهة الغربية لمدينة سعيدة أدت لمقتلها.
وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية تقلا عن ذات المصالح، فقد مكّنت التحقيقات الميدانية التي باشرتها العناصر المختصة. من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، إضافة إلى توقيف بقية الأشخاص الضالعين في الجريمة.
وتمّ انجاز إجراء قضائي في حق الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و43 سنة من بينهم امرأة، وتقديمهم أمس الإثنين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة بتهم جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وعدم التبليغ عن جناية، وعدم مساعدة شخص في خطر وطمس آثار جريمة.
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سعيدة: توقيف شبكة إجرامية بينهم كاميروني مختصة في تزوير الأورو
توقيف شبكة إجرامية بينهم كاميروني مختصة في تزوير الأورو
تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسعيدة، من وضع حد شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير العملة الأجنبية عبر عدة ولايات من الغرب الجزائري.
كما تم ضبط مبلغ مالي أجنبي مزور قدره 4400 أورو. ومبلغ مالي من العملة الوطنية غير مزور قدره 27 مليون سنتيم من عائدات التزوير.
فيما تم حجز 4 كلغ من مساحي ملونة كانت تستخدم في العملية. وكذا حجز مركبتين وتوقيف 09 أشخاص من بينهم رعية أجنبية ذو جنسية كاميرونية. كما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من مجريات التحقيق.