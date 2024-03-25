سعيود الأفضل في الدوريات العربية !
انفرد اللاعب الجزائري ونجم نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، برقم مميز في الدوريات العربية، للموسم الكروي الجاري.
ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء، أمس الأحد، إحصائية خاصة بأكثر اللاعبين نجاحا في المراوغة خلال مباراة واحدة، وجاء سعيود في الصدارة.
واختار “سوفاسكور” 5 بطولات عربية، في هذه الاحصائية ويتعلق الأمر بالدوري السعودي والدوري الإماراتي والقطري والمصري والمغربي.
واحتل لاعب شباب بلوزداد السابق، الصدارة بمناسبة مباراة ناديه الرائد أمام الحزم بواقع “م10 (14)”.
فيما جاء المغربي شعيب فيضي، في الوصافة بـ “م21 (12)” حققها خلال ناديه مولودية وجدة أمام المغربي الفاسي.
الأكثر نجاح في المراوغة في مباراة واحدة في قاعدة بيانات سوفاسكور الاحصائية الخاصة بالدوريات العربية هذا الموسم (السعودية،الامارات،قطر،مصر،المغرب)
🥇 أمير سعيود🇩🇿 جناح الرائد🇸🇦 ضد الحزم م10 (14)
🥈 شعيب فيضي🇲🇦 جناح مولودية وجدة ضد المغرب الفاسي م21 من الدوري المغربي (12) pic.twitter.com/n2Gw9O87zu
— SofascoreAR (@SofaScoreARB) March 24, 2024