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الرياضة

سعيود الأكثر مراوغة في الدوري السعودي

بقلم محمد.ل
سعيود الأكثر مراوغة في الدوري السعودي
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انفرد الجزائري، أمير سعيود، برقم استثنائي في دوري “روشن” السعودي، خلال الموسم الجاري، كأكثر اللاعبين مراوغة.

وكشف الحساب الرسمي لدوري “روشن” على منصة “اكس” اليوم الاثنين، بأن سعيود، يعتبر اللاعب الأكثر مراوغة في الدوري.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن لاعب شباب بلوزداد السابق. والحالي لنادي الرائد، نجح في الوصول إلى 36 مراوغة ناجحة، إلى حد الآن، كأكثر اللاعبين مراوغة في الدوري السعودي.

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