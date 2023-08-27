سعيود يتصدر قائمة أفضل المراوغين في السعودية

تصدر اللاعب الجزائري، أمير سعيود، قائمة أفضل المراوغين، في الموسم الكروي الجديد من دوري “روشن” السعودي.

وبالرغم من التحاق نجوم الكرة العالمية بالدوري السعودي، هذا الموسم، إلا أن لاعب الرائد وشباب بلوزداد، أمير سعيود، حصد العدد الأكبر من المراوغات الناجحة في أول 3 جولات.

وحسبما كشفته صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلا عن موقع “سوفا سكور” المختص في الاحصاء، فإن سعيود، يتصدر قائمة الأكثر مراوغة ناجحة بـ 15 مراوغة مناصفة مع سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن الاسباني، كريستيان تيو، لاعب الفتح، حل ثالثا بـ 13 مراوغة مكتملة، متقدما بفارق مراوغة واحدة على كل من الغاني برنارد مينساه، لاعب الطائي، والفرنسي آلان سانت ماكسيمان، نجم الأهلي.