سعيود في المولودية !

وضعت إدارة مولودية الجزائر، نجم نادي الرائد السعودي، أمير سعيود، على رأس أولوياتها تحسبا لضمه إلى صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “وين وين” القطري، بأن سعيود، دخل اهتمامات المولودية. في انتظار تقديم عرض رسمي للاعب في الأيام القادمة.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن مسؤولي العميد يرغبون في التعاقد مع سعيود. تحسبا للمشاركة المرتقبة في منافسة دوري أبطال إفريقيا، في موسمها المقبل.

للإشارة فإن سعيود سبق له حمل ألوان المولودية سنة 2012. حينما انضم إليها من الأهلي المصري، إلا أنه تجربته مع الفريق لم يكتب لها النجاح بعدما اكتفى بمشاركات قليلة وسجل هدفا وحيدا.