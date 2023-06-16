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الرياضة

سعيود يتجه لتغيير الأجواء الموسم المقبل

بقلم فيصل زيان بوزيان
سعيود يتجه لتغيير الأجواء الموسم المقبل
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كشفت وسائل إعلام سعودية، أمس الخميس، عن إتفاق الدولي الجزائري أمير سعيود مع نادي  جديد، تحسبا للإنضمام لصفوفه الموسم المقبل.

وحسب ما كشف عنه حساب “شبكة التحدي” عبر تويتر، والمقرب من نادي الرائد السعودي، فإن اللاعب أمير سعيود سينضم لنادي الرائد.

وأوضح ذات المصدر، أن نادي الرائد الناشط بدوري روشن السعودي، إتفق مع لاعب نادي الطائي أمير سعيود للإنضمام إليه بعقد مدته موسمين قابل للتجديد لموسم آخر.

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