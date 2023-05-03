سعيود يجدد مع الطائي ويقوده لفوز جديد في دوري روشن السعودي

كشفت مصادر إعلامية سعودية، عن تجديد اللاعب الجزائري أمير سعيود لعقده مع فريقه الناشط في دوري روشن الطائي.

وحسب ماكشفته قناة SSC السعودية، أمس الثلاثاء، قبل إنطلاق مواجهة الطائي ضد الفيحاء برسم الجولة 25 من دوري روشن، فقد جدد سعيود عقده مع فريقه لموسم آخر.

وشارك سعيود أساسيا في طيلة أطوار المواجهة، وتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

كما مرر سعيود تمريرة الحاسمة للهدف الثاني للطائي في الدقيقة 38 من المواجهة، والذي إنتهى بالفوز 2.1.

يجدر للإشارة، رفع سعيود رصيده للهدف التاسع هذا الموسم من أصل 24 مواجهة خاضها مع الطائي في الدوري السعودي.