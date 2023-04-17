سعيود يرفض تمديد عقده مع الطائي السعودي

رفض اللاعب السابق لشباب بلوزداد، أمير سعيود، تمديد عقده مع ناديه الطائي السعودي، بعد تقدم الأخير بعرض رسمي إليه في الأيام الماضية.

وينتهي عقد سعيود، مع النادي السعودي، الذي التحق به صيف 2021. مع نهاية الموسم الكروي.

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الثلاثاء. بأن رفض نجم بلوزداد السابق لمقترح ناديه الحالي. جاء بسبب الاختلاف على مدة العقد المقدّم له.

كما أوضح ذات المصدر، بأن العرض الأول الذي قدّمته إدارة الطائي، لتجديد عقد سعيود، بلغت مدته موسما واحدا، ينتهي بنهاية 2024.

وهو ما رفضه صاحب الـ 32 عاما، محددا شرطا للبقاء في النادي بتقديم عرض لمدة موسمين.

كما أوضحت الصحيفة السعودية، بأن إدارة الطائي، ترغب بشدة في بقاء أمير، لكنها اضطرت إلى تقديم عرض لمدة عام واحد لعدم اتضاح الرؤية حول بقائها فترة رئاسية جديدة، إذ تنتهي مهامها بنهاية موسم 2024.