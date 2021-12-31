سعيود يواصل برنامجه التأهيلي بأسبيتار

يواصل النجم الدولي الجزائري “أمير سعيود” برنامج اعادة التأهيل بسبب الاصابة التي تعرض لها في كأس العرب.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صور لاعب فريق الطائي السعودي بمركز أسبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأرفق الحساب الصور التي تُظهر سعيود وهو يتدرب تحت اشراف محضر بدني خاص بعبارة:”يواصل لاعب المنتخب الجزائري أمير سعيود برنامجه التأهيلي في أسبيتار، الشريك الطبي الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وكان لاعب شباب بلوزداد السابق قد شارك في مباراتين فقط خلال كأس العرب أمام كل من السودان وتونس في النهائي.