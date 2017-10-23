سـكــان 140 مـسـكـــن بـعــيــن المـلــوك يحـتــجّــون أمـام مـقــر ديــوان «أوبـيـجـيــي» في مـيـلـــة

موازاة مع تجمعات يومية للمواطنين أمام مقرات الدوائر في انتظار القوائم

انتفض سكان حي 140 وحدة سكنية ببلدية عين الملوك بولاية ميلة، وتنقلوا إلى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري بعاصمة الولاية، أين نظموا وقفة احتجاجية لمطالبة الديوان بالوفاء بالوعود التي سبق وأن قطعها بشأن توفير الغاز وتهيئة الحي.