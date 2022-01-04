سفارة أمريكا تقدم عرضا مغريا للمعلمين

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، عرضا مغريا لمعلمي المدارس الراغبين في تطوير مهاراتهم.

وجاء في منشور سفارة أمريكا “هل أنت معلم مدرسة يطمح لتطوير مهاراته؟ يمنح برنامج فولبرايت للتفوق في التدريس والإنجاز. منحة ممولة بالكامل للدراسة لمدة ستة أسابيع في الولايات المتحدة”.

وأشارت السفارة أنه يجب على مقدمي الطلبات أن يكونوا معلمين بدوام كامل في مدارس حكومية أو خاصة. في الطور المتوسط أو الثانوي.

ويجب أيضا أن يحوزوا على خمس سنوات أو أكثر من الخبرة في الفصول الدراسية في اللغة الإنجليزية. تعليم الإنجليزية كلغة أجنبية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، أو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر أن تقديم الطلبات ينتهي يوم 20 مارس.

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