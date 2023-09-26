سفارة أمريكا في الجزائر تغلق أبوابها
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، عن غلق أبوابها يوم الخميس المصادف لـ28 سبتمبر.
كما أوضحت، السفارة أن الغلق جاء بمناسبة إحياء المولد النبوي الشريف المصادف لـ12 ربيع الثاني. وأشارت، السفارة، إلى أنه تم إعادة جدولة جميع مواعيد القنصلية المقررة يوم الخميس إلى الأربعاء.
وجاء في بمنشور السفارة “بمناسبة عطلة المولد النبوي، ستكون السفارة الأمريكية بالجزائر مغلقة يوم الخميس 28 سبتمبر”. و”قد تم إعادة جدولة جميع المواعيد القنصلية المقررة يوم الخميس 28 سبتمبر إلى الأربعاء 27 سبتمبر”. كما “تم إرسال الإخطارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى جميع المتقدمين المعنيين”. “يمكنك إعادة جدولة موعدك عن طريق تسجيل الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك على www.ustraveldocs.com.”
هذا موعد المولد النبوي الشريف
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, في بيان لها، أنه سيم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمر 2023.
وجاء في البيان، أن “المولد النبوي الشريف سيطل علينا يوم الخميس 12 ربيع الأول 1445هـ الموافق لـ 28 سبتمبر 2023 م”.
وبهذه المناسبة, تتقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتهانيها إلى الشعب الجزائري وسائر بلاد المسلمين. يضيف المصدر نفسه.
كما قال الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، رضوان معاش، إن احياء المولد النبوي الشريف فرصة لاستذكار هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كما أشار إلى أن الاحتفال “فرصة سانحة لتجديد النية الخالصة للمولى عز وجل والاقتداء بسيرة النبي المصطفى واستذكار خصاله الطيبة”.