سفارة أمريكا في الجزائر تغلق أبوابها

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، عن غلق أبوابها يوم الخميس المصادف لـ28 سبتمبر.

كما أوضحت، السفارة أن الغلق جاء بمناسبة إحياء المولد النبوي الشريف المصادف لـ12 ربيع الثاني. وأشارت، السفارة، إلى أنه تم إعادة جدولة جميع مواعيد القنصلية المقررة يوم الخميس إلى الأربعاء.

وجاء في بمنشور السفارة “بمناسبة عطلة المولد النبوي، ستكون السفارة الأمريكية بالجزائر مغلقة يوم الخميس 28 سبتمبر”. و”قد تم إعادة جدولة جميع المواعيد القنصلية المقررة يوم الخميس 28 سبتمبر إلى الأربعاء 27 سبتمبر”. كما “تم إرسال الإخطارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة إلى جميع المتقدمين المعنيين”. “يمكنك إعادة جدولة موعدك عن طريق تسجيل الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك على www.ustraveldocs.com.”

هذا موعد المولد النبوي الشريف