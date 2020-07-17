سفارة الجزائر بأنقرة تدعو المواطنين العالقين الراغبين في العودة التقرب إلى مصالحها

أعلمت سفارة الجزائر بأنقرة اليوم الجمعة، المواطنين الجزائريين العالقين بتركيا بأن السلطات الجزائرية قد قررت إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج.

في هذا الإطار و تحسبا لهذا الإجلاء، قالت السفارة في بيان لها أنها تقوم بإعداد قائمة إضافية بأسماء المواطنين العالقين و الذين لم يسجلوا أنفسهم، قبل تاريخ 23 أفريل 2020، على مستوى المنصة الإلكترونية التي أعدت لهذا الغرض.

و تدعو المواطنين المعنيين بأن يقوموا بموافاة مصالح السفارة بأسمائهم و صور عن جوازات سفرهم، على وجه السرعة، عبر صفحة الفيسبوك أو البريد الإلكتروني