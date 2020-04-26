سفارة الجزائر بتركيا.. تفتح حسابا بنكيا لمساعدة الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا

أعلنت السفارة الجزائرية بأنقرة، اليوم الأحد، انه تم فتح حساب بنكي جاري مخصص لتمويل مختلف المساعدات المقدمة إلى المواطنين العالقين في تركيا.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، انه ونظرا إلى الإمكانيات المادية المحدودة جدا التي تتوفر عليها السفارة بانقرة و القنصلية العامة بإسطنبول من جهة، و كثرة إلاحتياجات و تنوعها من جهة أخرى.

وكشفت السفارة الجزائرية بأنقرة أن السفير و القنصل العام قاما بالتبرع، نقدا، بما يعادل راتبا شهريا لكليهما.

كما تبرع باقي أعضاء السفارة و القنصلية العامة بما أرادوا.

ودعت السفارة كل من استطاع إلى ذلك سبيلا في هذا الشهر الكريم أن يساهم في تحسين ظروف إقامة مواطننينا العالقين في تركيا.

وذلك عبر بيانات الحساب البنكي التالي:

Hesap Adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği

IBAN : TR25 0006 7010 0000 0065 4925 93

Şube: Çankaya Cinnah / Hesap No: 65492593

Banka: Yapı Kredi Bankası A.Ş.

Banka Kodu. 67 / Şube Kodu : 942 / SWIFT: YAPITRIS