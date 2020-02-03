سفارة الصين بتونس تدعو إلى عدم المبالغة في الحقائق المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا

دعت سفارة الجمهورية الصينية بتونس، اليوم الإثنين في بيان لها، إلى عدم المبالغة في الحقائق المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا في بعض بلدان العالم.

وأفادت السفارة الصينية بتونس، نقلا عن وكالة الأنباء التونسية، أن فيروس كورونا أقل فتكا من الفيروسات الأخرى مثل H7N9 وMERS وفيروس H5N1 وكذا فيروس SARS.

وأكدت سفارة الصين بتونس أنه تم تسجيل، إلى غاية ليلة يوم أمس الأحد، 17238 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، مع تسجيل معدل وفيات قدر بحوالي 2.1 في المائة.

وأضافت السفارة أن “الحكومة الصينية قادرة وعلى ثقة تامة بقدرتها على التغلب على هذا الوباء في أقرب الآجال”، مشيرة إلى تواصل التعاون مع المجتمع الدولي “خاصة منظمة الصحة العالمية” بخصوص هذا الوباء.

كما أبلغت السفارة “شكرها لجميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية على تضامنها ودعمها الكبير للصين في هذه المحنة”.