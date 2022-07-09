سفارة روسيا تهنئ الجزائريين بعيد الأضحى المبارك

أعلنت سفارة روسيا في الجزائر عن مباشرة إصدار التأشيرات الدراسية للجزائريين في روسيا.

وأوضحت السفارة في منشور لها، على صفحتها بموقع “فايسبوك”. أن القسم القنصلي لسفارة روسيا الاتحادية لدى الجزائر بدأ إصدار التأشيرات الدراسية إلى روسيا.

وللحصول على التأشيرة ينبغي على الزائر تقديم الوثائق التالية :

-جواز السفر الوطني ذو صفحتين فارغتين وعليه مدة الصلاحية 18 شهرا على أقل. بعد انتهاء التأشيرة الروسية المطلوبة وكذلك نسخة هذا الجواز (صفحة مع الصورة)

على الرعايا غير الجزائريين تقديم بطاقة الإقامة التي تسمح بقائهم في الجزائر لمدة أكثر من 90 يوما

-دعوة المؤسسة الدراسية الرسمية الممنوحة من خلال الأنظمة الإليكترونية لوزارة الداخلية الروسية. أو دعوة وزارة التربية والتعليم الروسية الممنوحة من خلال الأنظمة الإليكترونية لوزارة الخارجية الروسية.

-استمارة طلب التأشيرة المملوءة عبر الموقع الرسمية لوزارة الخارجية الروسية. صورة ملونة (مقاس 45ˣ 35) يجب توقيع الاستمارة وكتابة التأريخ وغراء الصورة عليه.

-تأمين الرحلة الصالح خلال شهر الدراسة الأول.

-شهادة عدم العدوى بالإيدز (للتأشيرات الصالحة لأكثر من 90 يوما). كما أن حضور مقدم الطلب إجباري.

وفي حالة وجود الأسئلة حول شروط الذهاب إلى روسيا أثناء تفشي وباء كورونا. يمكن لمقدمي الطلب أو لحاملي التأشيرة الدراسية الصالحة التوجه إلى مؤسساتهم الدراسية أو الاطلاع على موقع وزارة التربية والتعليم الروسية.