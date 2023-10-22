سفارة فلسطين تثمن قرار الرئيس تبون بإطلاق جسر جوي من المساعدات إلى غزة

أصدرت سفارة دولة فلسطين في الجزائر، بيانا صحفيا ثمنت فيه قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإطلاق جسر جوي من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت السفارة في بيانها، الأحد، “إن موقف رئيس الجمهورية، يعبر عن تقاليد وأصالة الشعب الجزائري في دعمه المستمر والثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يتعرض فيه أبناء شعبنا في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة إلى حرب إبادة، تستهدف وجودهم وترتكب المجازر بحقهم على مدار الساعة.”

وأضافت:” الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة، إلى وقوف أشقائهم وأصدقائهم إلى جانبهم في هذه المحنة.”

في الأخير، تقدمت السفارة بالشكر والعرفان لدولة الجزائر، مؤكدة بأن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه صامد، رغم كل محاولات الاقتلاع والتهجير.