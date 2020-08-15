سفارة لبنان تشكر الأسرة الإعلامية الجزائرية على وقوفها مع محنة بلادها

شكرت سفارة لبنان لدى الجزائر، الأسرة الإعلامية الجزائرية على وقوفها مع محنة بلادها، بعد انفجار مرفأ بيروت 4 أوت المنصرم.

ونشرت السفارة اللبنانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أسمى آيات الشكر والعرفان نوجهها إلى عميدة الصحف الجزائرية “الشعب” وإلى كل الجرائد والقنوات الجزائرية وكافة الإخوة الإعلاميين ومن خلالهم إلى عموم الأشقاء الجزائريين على وقفتهم النبيلة وتضامنهم الكبير مع أشقائهم في لبنان”.

وجاء في المنشور أيضا “حفــظ الله لبنــان والجزائر وسائــر البلاد العربيــة من كلّ مكــروه وأدام عليها نعمــة الأمن والأمـــان والإستقرار والســـلام”.