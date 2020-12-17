سفارة لبنان تعزي في وفاة 3 ضباط جراء سقوط مروحية عسكرية بتيبازة

قدمت السفارة اللبنانية في الجزائر، تعازيها في وفاة 3 ضباط، جراء سقوط طائرة مروحية عسكرية في عرض البحر ببوهارون، تيبازة.

وجاء في التعزية “تلقينــا بألمٍ وأسـى كبــيرين نبأ استشهاد طاقم مروحيــة البحث والإنقاذ العسكرية التابعـة لقيادة القوات البحريـة الجزائرية”.

وأضافت “إثر هذا المصاب الجلل، نُعزي أنفسنــا وكافـة الجزائريين، ونسأل المولـى أن يشمل أرواح العسكريين برحمتــه الواسعــة، ويلهم ذويهــــــم الصبر”.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بتيبازة.

ويتعلق الــأمر بالمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم الأول بوزايدة نورالدين.